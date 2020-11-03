«Казаньоргсинтез» поможет детям сотрудников получить высшее образование

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Предприятие приняло программу целевого обучения для детей сотрудников в вузах Татарстана. Ей смогут воспользоваться абитуриенты, получившие полное среднее образование. Направления будут профильными для КОС. После успешного обучения молодому специалисту гарантируется трудоустройство на «Казаньоргсинтезе» по профилю обучения с отработкой три года.

Для кандидатов есть несколько критериев, каждый из которых имеет определенный балл. Дети, набравшие большее количество баллов, смогут учиться за счет предприятия. В оценочный лист входят показатели успеваемости при обучении в средних образовательных учреждениях. Дополнительные баллы присвоят тем, кто занимал призовые места на олимпиадах различного уровня.

Учтут и успехи родителей на предприятии. Например, если стаж работы таких сотрудников на «Казаньоргсинтезе» составляет от 5 до 10 лет, то кандидату начислят дополнительные 5 баллов. А за наличие у родителей-работников государственных наград — 10 баллов.

Хорошие показатели при учебе в высшем учебном заведении будут поощряться стипендиями от предприятия.