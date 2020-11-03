«Ак Барс-Динамо» в гостях уступило «Волге» в контрольном матче

«Ак Барс-Динамо» в гостях уступило «Волге» (1:2) в контрольном матче в Ульяновске в рамках подготовки к новому сезону по хоккею с мячом.

Автором единственного мяча в составе казанцев стал Игорь Ларионов — после розыгрыша углового удара.

Фото: volga-hc.ru

Напомним, из-за отсутствия возможности подготовить лед в Казани «Ак Барс-Динамо» проведет первые две домашние игры в чемпионате России в Ульяновске.

Подробнее о подготовке команды Александра Епифанова к сезону можно почитать в материале «Реального времени».

«Волга» (Ульяновск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 2:1 (2:0)

Голы:

1:0 — 33, Волгужев (Филимонов);

2:0 — 44, Филимонов;

2:1 — 53, Ларионов (А.Веселов, угловой).