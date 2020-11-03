Тутберидзе утверждена тренером Медведевой, Плющенко — чемпионки Европы Косторной

Министерство спорта РФ официально утвердило тренеров представительниц сборной России по фигурному катанию Евгении Медведевой и Алены Косторной. Соответствующий документ опубликован на сайте Минспорта РФ.

Тренером Медведевой теперь является не канадец Брайан Орсер, а Этери Тутберидзе, под чьим руководством она занималась до отъезда в Канаду. Ранее фигуристка объявила о возвращении к тренеру.

Косторная официально перешла на работу в тренерскую группу Евгения Плющенко. При этом Тутберидзе документально осталась личным тренером спортсменки.

Алена Косторная. Фото: vk.com/eteritutberidze

Напомним, с 8 по 12 ноября в Казани пройдет четвертый этап Кубка России по фигурному катанию, на который заявились Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова и многие другие известные российские фигуристы.