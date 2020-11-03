В Казани за один день из общественного транспорта высадили полсотни пассажиров без масок

Фото: Илья Репин

Вчера в Казани в входе рейда в автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро выявили 1 366 нарушителей «масочного» режима. Об этом сообщил Комитет по транспорту Казани.

Фото: vk.com/transportkzn

Всего было проверено 579 единицы общественного транспорта на 25 контрольных точках.

Из 1 366 человек без средств индивидуальной защиты маски надели 1 308 пассажиров. Еще 58 пассажиров покинули общественный транспорт.

Напомним, с начала октября в Казани выявили более 25,7 тыс. пассажиров без масок. 596 пассажирам отказали в транспортных услугах, потому что у них не оказалось масок. Без масок были и 104 кондуктора. 28 из них лишили премии, 55 сотрудникам объявили выговоры, остальным сделали замечания.