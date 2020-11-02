В Казани лишили премии 28 кондукторов из-за отсутствия масок

Фото: Илья Репин (архив)

С начала октября в Казани проверили свыше 15 тыс. единиц транспорта. Выявили более 25,7 тыс. пассажиров без масок. Об этом рассказал сегодня в мэрии заместитель председателя исполкома Ильдар Шакиров.

596 пассажирам отказали в транспортных услугах, потому что у них не оказалось масок. Без масок были и 104 кондуктора. 28 из них лишили премии, 55 сотрудникам объявили выговоры, остальным сделали замечания.



Фото: Максим Платонов (архив)

Также с октября в Казани проверили более 8 тыс. предприятий потребительского рынка и услуг и выявили 27 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологического режима. В отношении 168 объектов составили протоколы об административных нарушениях



Ранее сообщалось о пяти случаях нападения на кондукторов в Казани в ответ на просьбу надеть маску.