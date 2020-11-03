Бадюков: «У Тихонова отличная связка с Да Костой и Доусом, не понимаю слухи про обмен»

Бывший хоккеист «Ак Барса», а ныне эксперт КХЛ Алексей Бадюков в своей колонке для «Реального времени» прокомментировал слухи о возможном обмене Виктора Тихонова из казанского клуба. Он считает, что такая сделка нецелесообразна в текущий момент.

«Я согласен, что у «Ак Барса» слишком много игроков, и это раздутый широкий состав, но ситуацию создает вся система клуба, и явного лидера в команде нет.

То же касается Виктора Тихонова. Я не понимаю, почему сейчас идут разговоры о его обмене. У него получилась отличная связка с Да Костой и Доусом, они здорово играют последние игры, как и Бурмистров», — считает Бадюков.

Также он поделился мнением относительно перевода нападающего Александра Хованова в команду «Барс», выступающую в ВХЛ.

«Ситуацию по Хованову Квартальнов объяснил — его отправили в ВХЛ, чтобы он получал игровую практику. Этим самым тренер говорит: «Да, ты Хованов, но у нас на твое место есть еще два человека», — сказал Бадюков.

Виктор Тихонов (в центре). Фото: ak-bars.ru

Напомним, ранее некоторые СМИ распространили слухи о возможном обмене Тихонова в московский «Спартак». В последних трех матчах регулярного чемпионата нападающий не уходит без набранных очков, отметившись 3(2+1) баллами за результативность.

Хованов перешел в «Ак Барс» перед началом нынешнего сезона. После семи проведенных матчей в его активе 1 (0+1) набранное очко. С середины октября он был переведен в «Барс» и выступает в ВХЛ.

Полностью колонку эксперта КХЛ об основных проблемах лидеров Восточной конференции можно почитать в материале «Реального времени».