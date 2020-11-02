Сбербанк: Петр Колтыпин одним из первых оценил преимущества суперсервиса «Мои субсидии» в Татарстане

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Сегодня вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин провел рабочее совещание с министром цифрового развития Татарстана Айратом Хайруллиным. Основной темой встречи стала презентация совместной разработки Сбера и Центра цифровой трансформации Татарстана — нового сервиса «Мои субсидии» (18+).

Суперсервис «Мои субсидии» — это новый цифровой инструмент для жителей республики, ведущих личное подсобное, крестьянское (фермерское) хозяйство и предпринимателей. Приложение помогает представителям малого и среднего бизнеса получать меры поддержки в онлайн-формате без необходимости посещения десятков учреждений и ведомств. Сервис создается в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

В пилотной версии приложения уже реализована возможность онлайн-получения шести субсидий гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:

Субсидии на возмещение части затрат на содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года; Субсидии на возмещение части затрат на содержание кобыл старше трех лет; Субсидия на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы (индеек, гусей, уток, цыплят-бройлеров); Субсидии на возмещение затрат на горюче-смазочные материалы сельскохозяйственным товаропроизводителям, потребительским обществам, организациям агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, принявшим участие в сельскохозяйственных ярмарках; Субсидии на возмещение части затрат на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок; Субсидии на возмещение части затрат по строительству мини-ферм молочного направления.

В скором времени в суперсервисе можно будет подать заявление на получение большего количества мер поддержки, увидеть этапы его рассмотрения и конечное решение. Кроме того, каждый пользователь сможет получать всю информацию о субсидии, условиях ее получения и предварительно одобренной сумме через свой личный профиль.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Данный сервис — один из способов экономить время жителей республики и делать их жизнь удобнее. С помощью сервиса жители Татарстана смогут подавать заявление на получение выплат за несколько минут. Мы видим большой потенциал и считаем этот проект важным для развития цифровой республики. Этот новый цифровой инструмент позволяет жителям исключить очное взаимодействия с государственными органами при оформлении субсидий, льгот и компенсаций, что так важно в сложившейся эпидемиологической ситуации».

Айрат Харуллин, министр цифрового развития Татарстана:

«Сервис «Мои субсидии» станет персональным помощником татарстанцев, ведущих свой бизнес, занимающихся фермерством или скотоводством. Здесь жители смогут онлайн за пару минут оформить нужные им меры поддержки. Никаких бумаг, очередей и личных посещений госучреждений — все это заменит одно приложение».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»