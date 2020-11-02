В Татарстане в 2021 году заработает «Императорский маршрут»
В Татарстане в 2021 году запустят «Императорский маршрут».
Госкомитет по туризму республики и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» подписали лицензионный договор, который позволяет Татарстану использовать брендовый знак «Императорский маршрут». Соглашение подписали в рамках Елисаветинско-Сергиевских чтений, которые в эти дни проходят в Казани.
Туристы с помощью аккредитованного туроператора смогут посетить достопримечательности в регионах, связанные с жизнью последнего российского императора Николая Второго и его семьи.
Как отметил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, наличие такого маршрута позволит увидеть Татарстан с другой стороны. Со следующего года начнется продвижение данного проекта, передает пресс-служба ведомства.
Напомним, в состав маршрута, помимо Татарстана, вошли Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга и Ставрополье.
комментарии