В Татарстане в 2021 году заработает «Императорский маршрут»

В Татарстане в 2021 году запустят «Императорский маршрут».

Госкомитет по туризму республики и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» подписали лицензионный договор, который позволяет Татарстану использовать брендовый знак «Императорский маршрут». Соглашение подписали в рамках Елисаветинско-Сергиевских чтений, которые в эти дни проходят в Казани.

Туристы с помощью аккредитованного туроператора смогут посетить достопримечательности в регионах, связанные с жизнью последнего российского императора Николая Второго и его семьи.

tourism.tatarstan.ru

Как отметил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, наличие такого маршрута позволит увидеть Татарстан с другой стороны. Со следующего года начнется продвижение данного проекта, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, в состав маршрута, помимо Татарстана, вошли Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга и Ставрополье.

