Татарстанская митрополия отменила крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери

Митрополит Феофан отменил крестный ход, ежегодно проходящий в Казани 4 ноября. В этом году он проходить не будет из-за пандемии коронавируса.

Об этом сегодня на «деловом понедельнике» объявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пока на сайте Татарстанской митрополии никакой информации не появилось. В официальной группе «Православие в Татарстане» есть календарь на неделю, в котором говорится, что в среду, 4 ноября, состоится празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, но в каком формате оно пройдет, неизвестно.