Татарстанская митрополия отменила крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери
Митрополит Феофан отменил крестный ход, ежегодно проходящий в Казани 4 ноября. В этом году он проходить не будет из-за пандемии коронавируса.
Об этом сегодня на «деловом понедельнике» объявил мэр Казани Ильсур Метшин.
Пока на сайте Татарстанской митрополии никакой информации не появилось. В официальной группе «Православие в Татарстане» есть календарь на неделю, в котором говорится, что в среду, 4 ноября, состоится празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, но в каком формате оно пройдет, неизвестно.Общество Татарстан
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Главное, чтобы молитва была искренней, с Любовью о людях и Творце.
Но Творца и побаиваться надо - не забывать об этом.