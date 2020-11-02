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Татарстанская митрополия отменила крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери

09:57, 02.11.2020 3
Татарстанская митрополия отменила крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери
Фото: kzn.ru

Митрополит Феофан отменил крестный ход, ежегодно проходящий в Казани 4 ноября. В этом году он проходить не будет из-за пандемии коронавируса.

Об этом сегодня на «деловом понедельнике» объявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пока на сайте Татарстанской митрополии никакой информации не появилось. В официальной группе «Православие в Татарстане» есть календарь на неделю, в котором говорится, что в среду, 4 ноября, состоится празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, но в каком формате оно пройдет, неизвестно.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:19
    Помолится о благополучии казанцев можно и дома и в любом другом месте.
    Главное, чтобы молитва была искренней, с Любовью о людях и Творце.
    Но Творца и побаиваться надо - не забывать об этом.
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  • Анонимно 10:24
    Правильное решение.Гадо запретить на совсем.Можно же ходить вокруг церквей, а не заурывать пол города мешая сотни тысяч людям. Каждый год перекрытие улиц.Сколько можно.Вера должен быть в сердце а не на улицах.
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  • Анонимно 10:56
    Можно же арендовать Казань арену и там гулять.
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