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Чехия стала лидером по числу скончавшихся от коронавируса

03:26, 02.11.2020
Чехия стала лидером по числу скончавшихся от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

По итогам недели Чехия стала лидером по числу скончавшихся от коронавируса в пересчете на сто тысяч человек населения. Об этом говорят данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

В Чехии показатель смертности на 100 тысяч населения составляет 11,02. Второе и третье место антирейтинга занимают Андорра — 7,88 и Бельгия — 6,81. Затем идут Армения — 6,19 и Черногория — 6,11, передает «РИА Новости».

Ранее Швейцария отменила обязательный десятидневный карантин для россиян.

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