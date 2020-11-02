В ближайшие 5 лет в Казани пройдут 7 европейских и 9 мировых чемпионатов
На «деловом понедельнике» в мэрии Казани представили спортивную программу столицы республики на ближайшие 5 лет, сообщает корреспондент «Реального времени».
Всего за это время в городе планируется провести 16 международных турниров — семь европейских и девять мировых первенств.
В этом году в Казани состоится чемпионат мира по борьбе на поясах, чемпионат и первенство России по тхэквондо ВТФ, а также чемпионат России по корэш. На 2021-й перенесли игры стран СНГ, а в 2022 году в столице Татарстана пройдут Всемирные зимние игры специальной Олимпиады.
Напомним, уже на следующей неделе в Казани с 8 по 12 ноября состоится четвертый этап Кубка России по фигурному катанию, в котором примут участие ведущие фигуристки страны.СпортОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым