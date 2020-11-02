В Казани по всей улице Профсоюзной появились светофоры

В Казани по всей улице Профсоюзной появились светофоры. Они установлены на пересечениях с улицами Университетской, Астрономической, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Чернышевского. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Также для улучшения транспортной ситуации в часы пик изменили конфигурацию перекрестков улиц Пушкина — Тихомирнова и Баумана — Право-Булачной.

Кроме того, дорожники нанесли разметку на площади 324 тыс. кв. м. На 140 участках концентрации ДТП появились шесть светофоров, 1 500 дорожных знаков, 12 искусственных дорожных неровностей, 5 км оцинкованных ограждений безопасности.

Появление светофоров на улице Профсоюзной анонсировал в июле начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов в ходе онлайн-конференции «Реального времени».