На улице Профсоюзной в Казани в августе появятся светофоры

В Казани в августе и сентябре установят светофоры на улице Профсоюзной для того, чтобы снять регулярные проблемы, об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов в ходе онлайн-конференции «Реального времени».

Также улица Профсоюзная станет главной по отношению к перпендикулярным улицам. Это будет подготовкой к реализации главного проекта — обеспечению непрерывного потока от Эсперанто до кремля. Соответствующее решение одобрил президент Татарстана. В настоящее время эта работа началась совместно с балансодержателем, исполкомом и подрядными организациями.

По словам Габдурахманова, сейчас ведется реконструкция пешеходного перехода на перекрестке Бутлерова и Пушкина. Пока там стоит временный светофор, но к субботе, 1 августа, на этом перекрестке установят постоянный светофор. Этот узел был одним из серьезных заторовых, отметил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ.

В конце июня власти Казани сообщили, что установят на дорогах города 3 тыс. новых дорожных знаков.