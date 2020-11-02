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Майя Санду опережает Додона на выборах президента Молдавии

09:11, 02.11.2020
Майя Санду опережает Додона на выборах президента Молдавии
Фото: facebook.com/maia.sandu

В Молдавии подсчитали уже более 99% бюллетеней. На выборах президента страны вперед вырвалась Майя Санду, возглавляющая оппозиционную Партию действия и солидарности.

При подсчете 99,63% протоколов она набрала 35,94% голосов, передает ТАСС. За действующего президента Игоря Додона проголосовали 32,75% избирателей.

ЦИК уже признал выборы состоявшимися, поскольку проголосовали более трети избирателей страны. Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября.

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