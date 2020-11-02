Сергей Светлаков приедет в Казань открывать ресторан восточной кухни

В ближайшие месяцы в Казани откроется ресторан Eshak продюсера и актера Сергея Светлакова, а также его партнера ресторатора Александра Орлова. Заведение разместится в ТЦ KazanMall.

Орлов рассказал «Реальному времени», что ресторан начнет работу в декабре 2020 года или январе 2021 года.

Фото: glossy.ru

«Светлаков обязательно приедет вместе со мной», — добавил ресторатор.

ОН также рассказал, что готовит к открытию еще несколько заведений. Подробности читайте в нашем материале.