В Казани открылись Елисаветинско-Сергиевские чтения

Фото: Максим Платонов

2 ноября в Казанском Кремле открылась II сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений. Она является частью Межрегиональной научной конференции «Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых», которые проходят в Москве, Московской области и Казани. В этом году темой выбраны путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых.

— ­Не просто эта конференция востребована, это зов нашего сердца. Сейчас очень много говорят о благотворительности на самых высоких уровнях, — обратился к участникам чтений митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Он добавил, что «паломничество царской семьи — это не прогулка на яхте. Это тоже служение России».

Фото: Максим Платонов

Казань выбрана местом встречи экспертов Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, историков, представители общественных, церковных организаций и туристического сообщества не случайно. Традиционно конференция, приуроченная ко дню рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, завершается в местах, которые она часто посещала. В Казани ее стараниями был обустроен пещерный храм-часовня на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в Казанско-Богородицком монастыре. Великая княгиня бывала также в Седмиезерной пустыни, Чистопольском Свято-Успенском монастыре и на острове-граде Свияжск.

Кроме того, в 2019 году Казань стала частью национального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». В проект вовлечены 19 регионов России, объединенными местами памяти семьи Романовых. Цель конференции — расширить географию туристических маршрутов, дополнить их новыми знаковыми местами и историческими реликвиями.

Анна Тарлецкая