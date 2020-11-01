Министр финансов РФ рассказал, как санкции влияют на российскую экономику
Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Конечно, санкции — это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1".
В случае, если страны введут новые антироссийские санкции, Россия ответит таким же методом.
Ранее помощник президента России, бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высказал мнение о курсе рубля в ближайшее время. По его словам, рубль может колебаться из-за временных факторов и санкций.
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