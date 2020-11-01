Министр финансов РФ рассказал, как санкции влияют на российскую экономику

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Западные санкции стимулируют развитие российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, санкции — это плохо. Но, с другой стороны, санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1".

realnoevremya.ru

В случае, если страны введут новые антироссийские санкции, Россия ответит таким же методом.

Ранее помощник президента России, бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высказал мнение о курсе рубля в ближайшее время. По его словам, рубль может колебаться из-за временных факторов и санкций.

