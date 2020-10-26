Экс-министр экономики России дал прогноз по курсу рубля

Помощник президента России, бывший глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин высказал мнение о курсе рубля в ближайшее время. Он считает, что российская валюта может отыграть падение.

В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» телеканала «Россия 1» Орешкин объяснил, что курс рубля может колебаться из-за временных факторов и санкций.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

«Мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса — значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас», — сказал помощник президента.

Российская валюта, согласно прогнозу Минэкономразвития, укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году.

Орешкин объяснил, что инфляция ниже 4% говорит о слабом спросе.