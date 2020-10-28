В начале ноября в России ожидается сокращенная рабочая неделя

4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства для россиян объявлен выходным днем. Об этом напоминает Роструд.



Таким образом, на следующей неделе жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя — понедельник, вторник, четверг и пятница.

Фото: realnoevremya.ru

3 ноября, во вторник, россиян ожидает сокращенный на один час рабочий день, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

В Татарстане выходным днем станет и 6 ноября (пятница). В республике в эту дату будут отмечать День Конституции РТ. Соответственно, в четверг, 5 ноября, рабочий день сокращается на один час.

