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В начале ноября в России ожидается сокращенная рабочая неделя

10:47, 28.10.2020
В начале ноября в России ожидается сокращенная рабочая неделя
Фото: realnoevremya.ru

4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства для россиян объявлен выходным днем. Об этом напоминает Роструд.

Таким образом, на следующей неделе жителей России ждет четырехдневная рабочая неделя — понедельник, вторник, четверг и пятница.

Фото: realnoevremya.ru

3 ноября, во вторник, россиян ожидает сокращенный на один час рабочий день, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

В Татарстане выходным днем станет и 6 ноября (пятница). В республике в эту дату будут отмечать День Конституции РТ. Соответственно, в четверг, 5 ноября, рабочий день сокращается на один час.

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