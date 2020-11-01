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В Татарстане до сих пор продолжают выкапывать урожай сахарной свеклы

05:27, 01.11.2020
В Татарстане до сих пор продолжают выкапывать урожай сахарной свеклы
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане продолжают выкапывать урожай сахарной свеклы. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На сегодня накопано 2,170 млн тонн сахарной свеклы, средняя урожайность составляет 440,8 ц/га. Корнеплоды перерабатывают на сахарных заводах. На предприятия завезено 1,2 млн тонн, перерабатывается в сутки 13 тыс. тонн продукции. Уже переработано 870 тыс. тонн свеклы, выработано 141 тыс. тонн сахарного песка.

Также в республике близится к концу сбор урожая подсолнечника.

Ранее сообщалось, что аграрии 37 районов Татарстана завершили уборку зерновых культур.

Общество Татарстан
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