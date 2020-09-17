Аграрии 37 районов Татарстана завершили уборку зерновых
Аграрии 37 районов Татарстана завершили уборку зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.
Завершают уборку Рыбно-Слободский, Азнакаевский, Альметьевский, Мамадышский, Лаишевский и Менделеевский районы. Уже убрано зерно с 1 502,8 тыс. га, намолочено 5 310,2 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 35,3 ц/га.
К уборке рапса уже приступили 40 районов, сахарной свеклы — 10 районов, картофеля — 12 районов. Параллельно проводится обработка почвы.
Ранее сообщалось, что в закрома республики поступило 5,3 миллиона тонн зерна.
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