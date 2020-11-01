В Казани мужчина устроил погром в магазине за просьбу надеть маску

В Казани мужчина устроил погром в продуктовом магазине после просьбы кассира надеть защитную маску. Видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент произошел в продуктовом ларьке на улице Побежимова. Покупатель хотел приобрести пиво. Кассирша попросила его надеть защитную маску. Требование привело мужчину в ярость, он начал оскорблять девушку и устроил погром.

Ранее сообщалось, что в Казани на кондукторов автобусов в Казани пять раз нападали пассажиры после просьб надеть защитную маску. В двух случаях кондукторы «получили фингалы».

