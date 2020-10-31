Прием пятиклассников в гимназию и поздравление со 100-летием: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 31 октября

Сегодня в гимназии Актаныша прошла торжественная церемония приема учащихся в 5-й класс. Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов опубликовал поздравление одной из родительниц.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал, как ведутся на работы в строящемся Исламском центре.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров пожелал доброго утра подписчикам сразу на трех языках: татарском, русском и чувашском. «Хорошей субботы. Пусть день принесет много радости и тихого счастья в кругу родных и близких», — написал он.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов поздравил сегодня со столетием труженицу тыла Прасковью Беспалову.

А глава Ютазинского района республики Аяз Шафигуллин решил сегодня встретиться со старшими по домам и улицам.