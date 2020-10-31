В Набережных Челнах появится новый парк
В Набережных Челнах появится новый парк «Прибрежный». Сейчас на этом месте находится молодой лес, который носит одноименное название.
Специалисты разрабатывают архитектурный проект территории, ищут новые функции и смыслы для парка. Челнинцы могут заполнить небольшую анкету и поделиться своим видением будущего общественного пространства.
В Казани между Кремлевской и Кировской дамбами тоже появится новый парк — «Манзара». Специалисты архитектурного бюро Orchestra уже приступили к его разработке.
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