СМИ: в Москве неизвестный напал на полицейских около входа в МВД

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Москве неизвестный избил двух полицейских у входа в здание московского главка МВД. Мужчину задержали.

Сотрудники получили нетяжелые травмы. По предварительным данным, нападавший — уроженец Дагестана, происшествие не имеет экстремистской окраски, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

realnoevremya.ru архивное фото

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», добавляет информагентство.

Ранее в Татарстане 16-летний подросток напал на полицейских с ножом. По данным источников «Реального времени», в рюкзаке убитого нашли неиспользованные бутылки с «коктейлями Молотова». Все подробности случившегося — в материале интернет-газеты.

