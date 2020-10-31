«Рубин» — «Арсенал»: Шатов не попал в заявку на матч
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — «Арсенал».
В составе казанцев в заявку на игру не попал полузащитник Олег Шатов. Вместо него в центре поля выйдет Дарко Йевтич.
Напомним, встреча состоится сегодня в Казани. Матч начнётся в 14:00 по мск.
Изучаем состав и настраиваемся на игру #РубинАрсенал pic.twitter.com/gALANSQvg3— «Рубин» Казань (@fcrk) October 31, 2020
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.СпортФутбол Татарстан
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