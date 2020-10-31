«Рубин» — «Арсенал»: Шатов не попал в заявку на матч

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — «Арсенал».

В составе казанцев в заявку на игру не попал полузащитник Олег Шатов. Вместо него в центре поля выйдет Дарко Йевтич.

Напомним, встреча состоится сегодня в Казани. Матч начнётся в 14:00 по мск.





«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Чаушич, Ломовицкий, Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.