Минниханов направил президенту Турции соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил слова соболезнования в адрес Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с жертвами землетрясения.

«Глубоко скорблю о погибших, прошу передать слова поддержки и искреннего сочувствия их родным и близким, желая скорейшего выздоровления пострадавшим»- сказано в обращении.

Слова соболезнования и поддержки направлены так же в адрес губернатора провинции Измир и мэра города. Напомним, именно в провинции Измир накануне произошло землетрясение, в результате которого обрушились жилые дома. По последним данным число погибших составляет не менее 24 человек.

Пострадавшие есть в Измире, в Айдыне, Манисе, Балыкесире. Из-под завалов вытащили уже более 70 человек, при этом поиски пострадавших еще продолжаются

