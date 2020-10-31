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Число погибших после землетрясения в Турции возросло до 24 человек

07:17, 31.10.2020
Число погибших после землетрясения в Турции возросло до 24 человек
Фото: скриншот

Число погибших после землетрясения в Турции возросло до 24 человек. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Пострадавшие есть в Измире, в Айдыне, Манисе, Балыкесире. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут оставаться под завалами. Уже спасены больше 70 человек, передает ТАСС.

В провинции Измир на западе Турции в результате землетрясения в Эгейском море обрушились жилые дома.

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