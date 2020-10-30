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В Измире произошло землетрясение — обрушилось до 20 домов

17:07, 30.10.2020 1
В Измире произошло землетрясение — обрушилось до 20 домов
Фото: скриншот

В провинции Измир на западе Турции в результате землетрясения в Эгейском море обрушилось от шести до 20 домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Сообщается о разрушении домов в таких районах Измира, как Байраклы (порядка десяти домов) и Борнова. Ущерб нанесен и некоторым постройкам в курортном городе Кушадасы в 100 км от Измира. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, разрушено не менее шести строений.

Жители Измира участвуют в спасении людей из-под завалов.

Ранее сообщалось о том, что в столице Исландии зафиксировали мощное землетрясение.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:30
    Бог не тимошка, видит немножко.

    При землетрясении в Измире, что-то не слышно "Аллах акбар" от выбегающих из зданий людей.
    Это событие, думаю, снизит воинственность и риторику официальной Турции.
    Имеющий глаза - да увидит. Имеющий уши - да услышит...
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