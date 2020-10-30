В Измире произошло землетрясение — обрушилось до 20 домов

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В провинции Измир на западе Турции в результате землетрясения в Эгейском море обрушилось от шести до 20 домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.



Сообщается о разрушении домов в таких районах Измира, как Байраклы (порядка десяти домов) и Борнова. Ущерб нанесен и некоторым постройкам в курортном городе Кушадасы в 100 км от Измира. По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, разрушено не менее шести строений.

Жители Измира участвуют в спасении людей из-под завалов.

Ранее сообщалось о том, что в столице Исландии зафиксировали мощное землетрясение.

