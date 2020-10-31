Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 12

В результате землетрясения в Эгейском море в Турции погибли не менее 12 человек. Количество пострадавших выросло до 600 человек.

Эпицентр находился в море рядом с городом Сеферихисар провинции Измир, передает RT. По данным экстренных служб толчки магнитудой 6,6 балла продолжались около 15 секунд. В некоторых городах на побережье произошло подтопление.

Также землетрясение затронуло греческий остров Самос. Там сообщили о двух погибших