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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Металлург» в матче КХЛ

21:20, 30.10.2020
«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе уфимской команды две шайбы в свой актив записал Маркус Гранлунд. Также он поучаствовал в голе Тему Хартикайнена, который набрал за игру 3 (1+2) очка. Четвертая шайба на счету Сакари Маннинена.

У «Металлурга» единственный гол забил экс-форвард «Нефтехимика» Андрей Нестрашил.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» с таким же счетом дома обыграл хабаровский «Амур» (4:1).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 — 02:57, Гранлунд (Хартикайнен);
0:2 — 29:38, Гранлунд (Ларсен, Маннинен);
1:2 — 32:27, Нестрашил (Бек, Мартынов);
1:3 — 40:06, Хартикайнен (Гранлунд);
1:4 — 44:21, Маннинен (Хартикайнен).

СпортХоккей Башкортостан
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