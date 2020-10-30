«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Металлург» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе уфимской команды две шайбы в свой актив записал Маркус Гранлунд. Также он поучаствовал в голе Тему Хартикайнена, который набрал за игру 3 (1+2) очка. Четвертая шайба на счету Сакари Маннинена.
Есть победа в Магнитогорске pic.twitter.com/BBX89p26yH— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 30, 2020
У «Металлурга» единственный гол забил экс-форвард «Нефтехимика» Андрей Нестрашил.
Напомним, ранее «Салават Юлаев» с таким же счетом дома обыграл хабаровский «Амур» (4:1).
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 — 02:57, Гранлунд (Хартикайнен);
0:2 — 29:38, Гранлунд (Ларсен, Маннинен);
1:2 — 32:27, Нестрашил (Бек, Мартынов);
1:3 — 40:06, Хартикайнен (Гранлунд);
1:4 — 44:21, Маннинен (Хартикайнен).
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