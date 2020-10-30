Кабмин Татарстана определился со сроками проведения форума по энергоэффективности
Кабмин Татарстана утвердил сроки проведения международного Форума по энергоресурсоэффективности и экологии. Согласно распоряжению республиканского правительства форум пройдет с 21 по 23 апреля.
План мероприятий должен быть разработан до конца года, следует из документа.
Напомним, в 2020 году форум планировалось провести в середине марта. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли. Власти обещали сообщить о сроках позже, но с тех пор информация так и не появилась.ОбществоВластьПромышленностьЭнергетика Татарстан
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