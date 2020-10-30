Синоптики Татарстана пообещали дождь и мокрый снег в выходные

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Синоптики Татарстана составили прогноз погоды на ближайшие пять дней. По предварительным оценкам, в выходные возможны дождь и мокрый снег. Вероятность осадков сохранится и в понедельник.

В субботу под влиянием атмосферных фронтов северного циклона ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Днем температура воздуха будет колебаться от +3°С до +8°С.

В воскресенье ночью также прогнозируются дожди и мокрый снег. Днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Температура составит 1—6 градусов выше ноля.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Утром понедельника, 2 ноября, к южным районам республики поднимется зона теплого фронта, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем термометры покажут от 0°С до +5°С.

По предварительному прогнозу, 3 и 4 ноября антициклон вновь возобладает, осадков метеорологи не ждут. Дневные температуры вновь будут колебаться в пределах 1—6 градусов Цельсия.