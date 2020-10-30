Росэнергоатом учредил компанию для управления проектом строительства ЦОДа в Иннополисе

АО «Концерн Росэнергоатом» (в структуре ГК «Росатом») зарегистрировал дочернее АО «Атомдата-Иннополис» в особой экономической зоне «Иннополис» в Татарстане. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам директора департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрея Тимонова, ДЗО будет заниматься развитием проекта строительства нового дата-центра в Иннополисе.

Ранее сообщалось о запуске «Росатомом» проектирования своего ЦОДа в Иннополисе за 4 млрд рублей. В планах — начать строительство ЦОДа во II квартале следующего года, а ввести его в эксплуатацию еще годом позднее.