«Росатом» запускает проектирование своего ЦОДа в Иннополисе за 4 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

«Для «Росатома» и удовольствие, и честь работать с Татарстаном»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев сегодня по видеосвязи открыли площадку будущего строительства крупнейшего в Поволжье центра обработки данных (ЦОД) на территории особой экономической зоны «Иннополис». Ввод в эксплуатацию первой очереди дата-центра запланирован на вторую половину 2022 года.

По планам госкорпорации, даже первая часть ЦОДа вместит от 500 (первое здание) до тысячи стоек (в сумме двух очередей ЦОДа) ИТ-оборудования, а в случае дальнейшего строительства равной по площади второй очереди общая мощность комплекса может составить 16 мегаватт потребления электроэнергии. Инвестиции госкорпорации в строительство первой очереди составят порядка 4 млрд рублей.

Фото tatarstan.ru

«Этот масштабный проект реализует наш стратегический партнер — госкорпорация «Росатом». Мы активно сотрудничаем — развиваем композитный кластер в ОЭЗ «Алабуга», работаем с федеральными ядерными центрами в Сарове и Снежинске, реализуем проекты в области цифровой экономики, — напомнил глава республики Рустам Минниханов. — Я хотел бы отдельно поблагодарить, Алексей Евгеньевич, вас. Вы всегда, где бы ни работали, с особым доверием относились к нашей республике. Мы искренне благодарны».

— Для «Росатома» и удовольствие, и честь работать с Татарстаном. Мы относимся к республике не только как к самому инновационному региону, для нас Татарстан — очень надежный партнер, это команда Рустама Нургалиевича, которая умеет держать свое слово, ценит свое слово и гостеприимна во всех смыслах этого понятия — создает условия, притягательные для размещения производственных активностей, реализации бизнес-проектов, — заметил гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Для «Росатома» и удовольствие, и честь работать с Татарстаном», — заметил Алексей Лихачев

Сама церемония проходила на месте будущего строительства ЦОДа — в открытом поле на территории ОЭЗ «Иннополис». В числе почетных гостей открытия были вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов и мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. С краткой презентацией будущего ЦОДа, проектирование которого уже началось, выступил заместитель гендиректора — директор по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин.

Два здания будущего ЦОДа займут площадь 3,5 га. Площадь каждого из зданий — 3,5 тысячи квадратных метров. Корпуса будут включать в себя по четыре машинных зала, рассчитанных на 250 стоек оборудования каждый. Примерно пятая часть мощностей ЦОДа будет использована под нужды госкорпорации, пояснил Мигалин. Еще треть мощностей «Росэнергоатом» планирует коммерциализировать, определенная часть будет использоваться для хранения и обработки данных с ближайшей Балаковской АЭС (в Саратовской области).

«Мы планируем использовать ЦОД в Иннополисе в том числе для своей системы поддержки и эксплуатации и управления атомными электростанциями по всей стране, это больше 30 блоков. Соответственно, часть этой системы будет в том числе работать в Иннополисе. Естественно, Иннополис вместе с нашим ЦОДом в Удомле, сейчас у нас будет еще две площадки в Москве и Питере, будет представлять собой единый «облачный» кластер с распределением хранения данных. Мы ЦОД Иннополиса рассматриваем в том числе как референтный прототип среднеразмерного ЦОДа для наших зарубежных проектов», — добавил Мигалин.

Как «Росатом» занимает «голубой океан» отечественного рынка ЦОДов

Развитием сети собственных дата-центров «Росатом» занялся с 2015 года, начав возведение ЦОДа «Калининский» в Тверской области, вблизи одноименной АЭС. Спустя три года крупнейший в Европе комплекс мощностью 4800 стоек был сдан, став базовым дата-центром концерна. Параллельно компания не раз заявляла о планах использовать свои ИТ-мощности и для внешнего рынка, то есть привлекать коммерческих заказчиков.

Заместитель гендиректора — директор по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин даже заявлял, что уже в 2020 году компания планирует довести прибыль от этого направления до одного миллиарда рублей. Так, сам «Росатом» занимает не больше тысячи стоек, остальные мощности «Калининского» сдаются в аренду «Ростелекому» и другим крупным заказчикам.

Уже в 2020 году компания планирует довести прибыль от этого направления до одного миллиарда рублей

Впервые о планах крупного строительства ЦОДа в Татарстане стало известно в мае 2019 года, когда «Росэнергоатом» (входящий в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк» подписали меморандум о сотрудничестве на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

В марте 2020-го «Росэнергоатом» объявил о начале проектирования сразу трех новых дата-центров общей стоимостью порядка 10—13 млрд рублей. После их запуска, в течение ближайших трех-четырех лет, концерн рассчитывает стать лидером на российском рынке ЦОДов, коммерциализировав новые мощности. Буквально две недели назад, 24 августа, на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис» компания АО «Атомдата-Иннополис» (входящая в концерн «Росэнергоатом») получила статус резидента ОЭЗ, таким образом, все подготовительные работы были завершены.

Помимо Иннополиса, площадки строительства анонсировались в Москве и Санкт-Петербурге, по последней информации, оба дата-центра будут превосходить по мощности татарстанский. В столице «Росатом» планирует стройку на 1000 стоек совместно с неким партнером из числа «крупных федеральных компаний». Самый крупный ЦОД должен появиться в окрестностях Петербурга, его мощность может составить 1000—1500 стоек.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ольга Голыжбина