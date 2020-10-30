Новости происшествий

16:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане за «мертвые души» будут судить экс-директора центра для бомжей

15:08, 30.10.2020
В Татарстане за «мертвые души» будут судить экс-директора центра для бомжей
Фото: vk.com

Следком по РТ завершил расследование дела бывшего директора ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток». Ее обвиняют в подлоге, злоупотреблении и аферах с ущербом бюджету в 2,4 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2015—2019 годах обвиняемая фиктивно трудоустраивала в центр четырех знакомых на должности рабочих, дворников и нянь четырех знакомых. При этом их обязанности фактически выполняли другие сотрудники центра, а зарплату «мертвых душ» получала директор. С ее слов, зарплата, премии и стимулирующие выплаты фиктивных работников должны были тратиться на нужды соцучреждения. Однако следователи установили, что тратила эти деньги женщина «исключительно на себя, совершая покупки и посещая развлекательные заведения».

Причастность к совершению преступления женщина признала частично.

В апреле 2019-го признаки преступления в действиях руководителя центра «Перекресток» усматривала прокуратура.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем