Прокуратура нашла «мертвые души» в челнинском центре помощи бездомным

Прокуратура направила представление в адрес министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана по факту нарушений законов в отдельно взятом соцучреждении. В ходе проверки государственного Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» Минздрава РТ в Набережных Челнах проверяющие зафиксировали факты фиктивного трудоустройства четырех граждан.



Никаких обязанностей эти «мертвые души» не выполняли, но им начислялась зарплата и ежегодно оформлялись льготные путевки в санатории, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Также проверяющие выявили признаки коррупционной схемы закупок трехразового питания в Центре. Контракты заключались либо с единственным поставщиком — ООО «Дружба», директор которого входит в состав попечительского совета данного соцучреждения, а в случае проведения тендеров, в них участвовал директор «Дружбы» и его родственник в статусе индивидуального предпринимателя.

По оценке прокуроров, заключенные таким образом контракты должным образом не исполнялись — выявлено несоответствие меню бездомных спецификации контракта и регулярные замены одной продукции более дешевой, как и полное отсутствие поставок по ряду позиций.

В отношении директора учреждения возбуждено дело о нарушении КоАП РФ по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).