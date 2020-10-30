В ОНК рассказали, где Ефремов хочет отбывать наказание

Фото: соцсети (архив)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, рассказал, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5. Он содержится там в настоящее время. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. Об этом сообщает ТАСС.



Она считает, что «это лучший для него выбор»: «Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными». К тому же там проходят культурные мероприятия, на которых, по мнению Литвинович, Ефремов сможет выступать перед публикой.

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По словам члена ОНК, большинство работающих там освобождаются условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора.