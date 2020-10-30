Новости общества

14:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ОНК рассказали, где Ефремов хочет отбывать наказание

13:21, 30.10.2020 1
В ОНК рассказали, где Ефремов хочет отбывать наказание
Фото: соцсети (архив)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, рассказал, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5. Он содержится там в настоящее время. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. Об этом сообщает ТАСС.

Она считает, что «это лучший для него выбор»: «Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными». К тому же там проходят культурные мероприятия, на которых, по мнению Литвинович, Ефремов сможет выступать перед публикой.

wikipedia.org

По словам члена ОНК, большинство работающих там освобождаются условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:02
    Поступил бы по совести с самого начала, было бы уважение и приветствие о смягчении наказания, а так в глушь отправит, там пусть поет. ..на худой конец на курорт в Турцию допустим, а в Москве остаться, считай не получил наказание, и отдыхать, казенный хлеб есть не нужно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем