В Набережных Челнах почти в два раза возросло количество «дистанционных» краж

Начальник УМВД России по Набережным Челнам Надир Закиров сообщил, что в городе почти в два раза увеличилось количество «дистанционных» краж. В частности, этому способствовала пандемия коронавируса.

«В период изоляции многие граждане стали активно пользоваться различными онлайн-сервисами для покупок, у других, в связи с сокращением доходов, появился страх потерять все нажитое, этим и пользуются злоумышленники», — цитирует Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов Закирова.

Всего количество преступлений, совершенных при помощи мобильной связи и интернета, возросло на 59%: уголовные дела возбуждены по 115 фактам попыток совершения таких преступлений, без причинения материального ущерба.

По словам Закирова, несмотря на это, Набережные Челны по-прежнему один из наиболее благополучных городов Татарстана.

В феврале текущего года Челны стал лидером рейтинга криминально опасных городов для ресторанов и магазинов, по данным исследования компании «Delta Системы безопасности».

