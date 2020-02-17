Уфа и Челны возглавили список самых опасных городов для ресторанов и магазинов
Уфа и Набережные челны стали лидерами рейтинга криминально опасных городов для ресторанов и магазинов. Исследование проводили эксперты компании «Delta Системы безопасности».
Аналитики посчитали количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Данные послужили для составления рейтинга криминогенности. Первое место заняла столица Башкирии Уфа, второе с небольшим отрывом заняли Набережные Челны. На третьем месте расположился город Сочи, передает «РИА Новости».
Ранее Татарстан резко ухудшил свои позиции в «Рейтинге криминогенности регионов».
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