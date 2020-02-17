Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Уфа и Челны возглавили список самых опасных городов для ресторанов и магазинов

10:24, 17.02.2020
Уфа и Челны возглавили список самых опасных городов для ресторанов и магазинов
Фото: pxhere.com

Уфа и Набережные челны стали лидерами рейтинга криминально опасных городов для ресторанов и магазинов. Исследование проводили эксперты компании «Delta Системы безопасности».

Аналитики посчитали количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Данные послужили для составления рейтинга криминогенности. Первое место заняла столица Башкирии Уфа, второе с небольшим отрывом заняли Набережные Челны. На третьем месте расположился город Сочи, передает «РИА Новости».

Ранее Татарстан резко ухудшил свои позиции в «Рейтинге криминогенности регионов».

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров