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В Казани на улице Липатова горел киоск — фото и видео

11:20, 30.10.2020 1
В Казани на улице Липатова горел киоск — фото и видео
Фото: Дарья Пинегина

В Казани возле дома №5 по улице Липатова горел киоск. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На месте возгорания работают две пожарные машины и газовая служба. Что именно находилось в киоске, неизвестно, вывеска отсутствует.

Фото: Дарья Пинегина

Машин скорой помощи рядом с местом возгорания не наблюдается. О пострадавших неизвестно.

Фото: Дарья Пинегина

Движение по улице Советской в районе пожара перекрыли. Возгорание ликвидировали, дыма нет.

Фото: Дарья Пинегина
Фото: Дарья Пинегина
Фото: Дарья Пинегина
Фото: Дарья Пинегина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:26
    По собянински горит или сам по себе?
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