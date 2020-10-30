В Казани на улице Липатова горел киоск — фото и видео

Фото: Дарья Пинегина

В Казани возле дома №5 по улице Липатова горел киоск. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На месте возгорания работают две пожарные машины и газовая служба. Что именно находилось в киоске, неизвестно, вывеска отсутствует.

Фото: Дарья Пинегина

Машин скорой помощи рядом с местом возгорания не наблюдается. О пострадавших неизвестно.

Фото: Дарья Пинегина

Движение по улице Советской в районе пожара перекрыли. Возгорание ликвидировали, дыма нет.

Фото: Дарья Пинегина

Фото: Дарья Пинегина

Фото: Дарья Пинегина