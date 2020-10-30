В Казани на улице Липатова горел киоск — фото и видео
В Казани возле дома №5 по улице Липатова горел киоск. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
На месте возгорания работают две пожарные машины и газовая служба. Что именно находилось в киоске, неизвестно, вывеска отсутствует.
Машин скорой помощи рядом с местом возгорания не наблюдается. О пострадавших неизвестно.
Движение по улице Советской в районе пожара перекрыли. Возгорание ликвидировали, дыма нет.Происшествия Татарстан
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