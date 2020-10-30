Слуцкий назвал причину, почему матч с «Арсеналом» будет важным для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящей игры с тульским «Арсеналом» в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал» обладает стабильным составом, хорошо сбалансированным и с большим количеством иностранных футболистов высокого уровня. Поэтому я уверен, что нас ждет крайне сложный поединок.

Чем хороши победы над такими соперниками, как «Зенит»? Это должно дать уверенность, дополнительный прилив сил и психологическую мотивацию. Прежде всего для молодых игроков. И если такой эффект произойдет, то значит эта победа пошла на пользу. Если не будет эффекта, то будем рассматривать ее как разовое явление. Поэтому матч с «Арсеналом» важен с точки зрения подтверждения дивидендов, которое можно извлечь из такой большой победы», — сказал Слуцкий в эфире «Рубин ТВ».

Встреча с «Арсеналом» состоится в субботу, 30 октября, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало матча — в 14:00 по мск.

Напомним, ранее «Рубин» в гостях обыграл питерский «Зенит» (2:1). Эта победа стала первой для гостевых команд в Санкт-Петербурге за последние 27 матчей в РПЛ.