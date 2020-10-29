Жители казанского поселка Борисково боятся остаться без нормальной дороги из строительства БКК — видео

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Жители казанского поселка Борисково обеспокоены тем, что могут остаться без нормальной дороги из-за строительства Большого Казанского кольца (БКК), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дома на Тихорецкой находятся вдоль участка второго этапа БКК. Отдельно от строительства магистрали строители возводят подъезды к домам, но местные жители этому не рады: ширина дороги 3,5 метра. По их мнению, это приведет к транспортному коллапсу.

В то же время между магистралью и дорогой планируется сделать тротуар шириной 4,5 метра. Однако чтобы пройти по нему, местным жителям придется перебегать проезжую часть.

Генподрядчик объяснил, что ширина автомобильной дороги составляет 3,5 метра потому, что она для местных жителей.

Ранее на втором этапе БКК рабочие завершили монтаж резервуаров ливневых очистных сооружений.

