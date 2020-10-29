В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам» и возобновить порядок отчисления работников на будущую пенсию. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Парламентарий считает, что система баллов при начислении пенсий сложна. Гораздо проще было бы установить ранговую систему.

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«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает: если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — объяснил Калашников «РИА Новости».

При этом он добавил, что индексировать все ранги не обязательно одновременно. Вопрос следует принимать сходя из экономической ситуации.



Ранее сообщалось, что продлили заморозку накопительной пенсии.

