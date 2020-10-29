Машина скорой помощи перевернулась в Нижнекамске — видео

В Нижнекамске около пяти утра перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло на перекрестке ул. 30 лет Победы — пр. Мира, сообщает телеканал НТР со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД.



Второй участник аварии — автомобиль «Лада Приора». Пострадавших в ДТП нет. Сообщается, что в карете скорой помощи не было пациента.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о ночной аварии в Казани — водитель Citroën снес три автомобиля.