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Машина скорой помощи перевернулась в Нижнекамске — видео

16:57, 29.10.2020

В Нижнекамске около пяти утра перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло на перекрестке ул. 30 лет Победы — пр. Мира, сообщает телеканал НТР со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД.

Второй участник аварии — автомобиль «Лада Приора». Пострадавших в ДТП нет. Сообщается, что в карете скорой помощи не было пациента.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о ночной аварии в Казани — водитель Citroën снес три автомобиля.

Происшествия Татарстан
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