Машина скорой помощи перевернулась в Нижнекамске — видео
В Нижнекамске около пяти утра перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло на перекрестке ул. 30 лет Победы — пр. Мира, сообщает телеканал НТР со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД.
Второй участник аварии — автомобиль «Лада Приора». Пострадавших в ДТП нет. Сообщается, что в карете скорой помощи не было пациента.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о ночной аварии в Казани — водитель Citroën снес три автомобиля.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым