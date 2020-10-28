Фигуристка Константинова приедет в Казань на этап Кубка России

Российская фигуристка Станислава Константинова примет участие в четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Казани. Об этом сообщил тренер спортсменки Александр Волков.

«Станислава будет участвовать в казанском этапе. Все в порядке, мы готовимся», — приводит слова Волкова ТАСС.

В нынешнем сезоне Константинова заняла пятое место на втором этапе Кубка России по фигурному катанию. Этап в Казани пройдет с 8 по 12 ноября.

Напомним, ранее команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала видео новой показательной программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой.