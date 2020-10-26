Татарстан попал в десятку российских регионов с низким уровнем безработицы

Татарстан попал в десятку регионов России с низким уровнем безработицы и занял восьмое место. Уровень безработицы в республике составил 4%, а среднее время, необходимое для того, чтобы найти работу, составило 6,7 месяца.



Самый низкий уровень безработицы — в Москве (2,5%), Ямало-Ненецком (2,7%) и Ханты-Мансийском (3,2%) автономных округах. За ними с показателем в 3,6% следуют Санкт-Петербург и Камчатский край, шестое и седьмое место в рейтинге занимают Московская область и Чукотский автономный округ с показателями в 3,9% каждый.

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Труднее всего найти работу жителям Чечни, Тывы и Ингушетии — в республиках уровень безработицы превышает 20%, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что безработица в Татарстане выросла с начала года на 68 тысяч человек.