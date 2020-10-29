«Уфа» и «Химки» установили рекорд результативности в молодежном первенстве
«Уфа» одержала победу над подмосковными «Химками» (7:6) в матче 8-го тура молодежного первенства РПЛ.
Команды забили за игру 13 голов и установили рекорд результативности за матч в истории проведения встреч молодежек.
В составе уфимского клуба по дублю оформили Константин Ковальчук и Гамид Агаларов, еще по голу забили Лев Сафронов, Илья Шудров и Артем Коновалов.
Капитан гостей Максим Костяев записал на свой счет пента-трик, 3 из своих 5 голов забив с пенальти.
Напомним, ранее уфимский клуб уступил молодежке казанского «Рубина».СпортФутбол
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