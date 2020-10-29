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«Уфа» и «Химки» установили рекорд результативности в молодежном первенстве

12:47, 29.10.2020
«Уфа» и «Химки» установили рекорд результативности в молодежном первенстве
Фото: vk.com/fcufa2

«Уфа» одержала победу над подмосковными «Химками» (7:6) в матче 8-го тура молодежного первенства РПЛ.

Команды забили за игру 13 голов и установили рекорд результативности за матч в истории проведения встреч молодежек.

В составе уфимского клуба по дублю оформили Константин Ковальчук и Гамид Агаларов, еще по голу забили Лев Сафронов, Илья Шудров и Артем Коновалов.

Капитан гостей Максим Костяев записал на свой счет пента-трик, 3 из своих 5 голов забив с пенальти.

Фото: vk.com/fcufa2

Напомним, ранее уфимский клуб уступил молодежке казанского «Рубина».

СпортФутбол
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