«Уфа» и «Химки» установили рекорд результативности в молодежном первенстве

«Уфа» одержала победу над подмосковными «Химками» (7:6) в матче 8-го тура молодежного первенства РПЛ.

Команды забили за игру 13 голов и установили рекорд результативности за матч в истории проведения встреч молодежек.

В составе уфимского клуба по дублю оформили Константин Ковальчук и Гамид Агаларов, еще по голу забили Лев Сафронов, Илья Шудров и Артем Коновалов.

Капитан гостей Максим Костяев записал на свой счет пента-трик, 3 из своих 5 голов забив с пенальти.

Фото: vk.com/fcufa2

Напомним, ранее уфимский клуб уступил молодежке казанского «Рубина».