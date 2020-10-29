За последние сутки в Татарстане выявлено 46 новых случаев коронавируса

Сегодня в Татарстане выявлено 46 новых случаев COVID-19. Из них два — завозные, остальные — контактные. 13 человек госпитализированы, 33 лечатся дома.

Наибольшее количество зараженных в возрасте от 30 до 50 лет — 16 человек. На втором месте категория людей в возрасте от 60 до 70 лет — 12 человек. Детей среди заболевших нет.



В Казани выявлено 28 новых случаев. В Зеленодольском районе — четыре, в Набережных Челнах и Камско-Устьинском районе — по два случая.

Фото: realnoevremya.ru



Итого на 29 октября в Татарстане зарегистрировано 8 328 случаев COVID-19. Выздоровели 7 344 человека, в том числе 86 за минувшие сутки.

