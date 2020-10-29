В пятницу состоится заседание наблюдательного совета НОЦ с участием президента Татарстана

Завтра состоится заседание наблюдательного совета созданного недавно в Татарстане Научно-образовательного центра (НОЦ), в котором примет участие президент РТ Рустам Минниханов, сообщила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Она напомнила, что в этом году в стране создадут пять НОЦ, а в следующем году доведут их количество до 15. Один из НОЦ сформирован в Казани, указ об этом Рустам Минниханов подписал еще в феврале. Завтра детально обсудят его работу, определят программу действий.

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По словам Лилии Галимовой, это объединение — консорциум интеллектуальной составляющей и реального сектора экономики, который «должен сработать на укрепление экономики республики и страны в целом». В его состав вошли полтора десятка ведущих вузов Татарстана, среди них КФУ, аграрный университет, архитектурно-строительный университет, академия ветеринарной медицины, медицинский университет и другие. Кроме того, в объединение входят крупнейшие предприятия и промцентры — «Нижнекамскенефтехим», «Алабуга», «Татэнерго», «Татнефть», КАМАЗ.

Напомним, летом Рустам Минниханов заслушал концепцию татарстанского НОЦ, основанную на восьми перспективных направлениях — от генной инженерии и беспилотной техники до композитных материалов и робототехники.

